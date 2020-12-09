Среди учреждений – ДШИ № 3 и № 6 во Владимире, Гороховце, Кольчугино, Лакинске, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском, музыкальные школы в Собинке и посёлке Ставрово.

Около 55 млн рублей в 2021 году получат 10 детских школ искусств на музыкальные инструменты и оборудование. Среди учреждений – ДШИ № 3 и № 6 во Владимире, Гороховце, Кольчугино, Лакинске, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском, музыкальные школы в Собинке и посёлке Ставрово.«До конца текущего важно года организовать и провести закупочные процедуры, чтобы все поставки и оснащение были выполнены в срок», – подчеркнула директор департамента культуры Алиса Бирюкова.Владимирская область одной из первых в стране начала обновлять фонд музыкальных инструментов в ДШИ и ДМШ.«В 2019 году, уже в рамках нацпроекта, новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу на общую сумму свыше 61 млн рублей получили 10 учреждений культуры, а также областной музыкальный колледж имени А.П. Бородина», - подытожили в пресс-службе обладминистрации.