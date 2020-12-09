Злоумышленник вырвал телефон из рук 65-летней местной жительницы.

В УМВД России по городу Владимиру обратилась 65-летняя местная жительница, сообщившая о хищении принадлежащего ей мобильного телефона. Заявительница пояснила, что шла по улице, держа гаджет в руке. В какой-то момент мимо проходящий мужчина вырвал телефон из рук и скрылся.Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила 20 000 рублей.Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий опросили потерпевшую и возможных очевидцев произошедшего, изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате личность подозреваемого была установлена.Злоумышленник, 19-летний местный житель, был задержан на территории города. Похищенное имущество было изъято и возвращено владелице.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).