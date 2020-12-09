Погибших и пострадавших нет. Сгорела стиральная машина.

Утром 9 декабря в 08:36 09 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В областном центре горел многоквартирный жилой дом №5 на улице Безыменского.В пресс-службе ведомства рассказали, что на момент прибытия пожарных в квартире было сильное задымление. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Сгорела стиральная машина. По предварительной информации, причиной послужило короткое замыкание электропроводки.Погибших и пострадавших нет. На ликвидацию происшествия выезжали 5 единиц техники, 13 человек личного состава.