Владелица Лексуса выиграла дело о возмещении материального ущерба. На машину автоледи упало аварийное дерево. История произошла летом этого года. 12 июня женщина проезжала по Перекопскому

Владелица Лексуса выиграла дело о возмещении материального ущерба. На машину автоледи упало аварийное дерево. История произошла летом этого года. 12 июня женщина проезжала по Перекопскому городку во Владимире, когда на ее автомобиль марки Лексус рухнуло дерево. В результате происшествия машину пришлось ремонтировать. Владелица подала в суд иск на возмещение материального ущерба. Жительница Владимира требовала взыскать