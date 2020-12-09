ООО «Материнство и детство» пыталось обжаловать вердикт во Владимирском облсуде, но получило отказ.

ООО «Материнство и детство» выплатит штраф и компенсацию семье из Судогодского района за неправильный диагноз. Сын пожаловался родителям на острую боль в носу. Они отвели ребёнка в частную клинику. Осмотрев мальчика, врач поставил диагноз «аллергический риносинусит».Лечение привело к ухудшению состояния здоровья юного пациента. После повторного приёма, доктор назначил дополнительный курс терапии. Специалист настаивала на улучшении здоровья ребёнка. Родители с мнением врача не согласились. Они обратились в областную детскую клиническую больницу, где сыну поставили совершенно другой диагноз - «присутствие инородного тела в полости носа». Юношу прооперировали и извлекли предмет. Им оказалось колёсико от игрушечной машинки.Семья обратилась в суд. Фемида частично удовлетворила иск родителей. Частная клиника должна выплатить материальный ущерб - 3 346 рублей, штраф за отказ от добровольного урегулирования требований клиента – 1673 рубля, судебные издержки - 11 000 рублей.Компенсация морального вреда составила 300 000 рублей, штраф – 150 000.ООО «Материнство и детство» пыталось обжаловать вердикт во Владимирском облсуде, но получило отказ.