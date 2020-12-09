На предприятии трудится порядка 200 человек. Под Новый год они рискуют остаться без работы.

По словам представителей компании «Данон» в столице, власти региона две недели назад были уведомлены о том, что молочный комбинат «Владимирский» закрывается и будет выставлен на продажу.Ранее, по информации из своих источников, сообщали, что поставщикам фирмы поступают уведомления о прекращении работы завода. Однако официального подтверждения не было.На предприятии трудится порядка 200 человек. Под Новый год они рискуют остаться без работы. Причины закрытия пока не называются.Напомним, что завод занимается переработкой и продажей молока от местных производителей.