На предприятии трудится порядка 200 человек. Под Новый год они рискуют остаться без работы.
По словам представителей компании «Данон» в столице, власти региона две недели назад были уведомлены о том, что молочный комбинат «Владимирский» закрывается и будет выставлен на продажу.
Ранее, по информации из своих источников, сообщали, что поставщикам фирмы поступают уведомления о прекращении работы завода. Однако официального подтверждения не было.
На предприятии трудится порядка 200 человек. Под Новый год они рискуют остаться без работы. Причины закрытия пока не называются.
Напомним, что завод занимается переработкой и продажей молока от местных производителей.