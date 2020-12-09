Над Владимиром зазвучат сирены. Но горожан призывают не пугаться. 9 декабря с 11:00 до 12:00 в областном центре будет проводиться внеплановая проверка готовности системы оповещения. Перехвата

Над Владимиром зазвучат сирены. Но горожан призывают не пугаться. 9 декабря с 11:00 до 12:00 в областном центре будет проводиться внеплановая проверка готовности системы оповещения. Перехвата телевизионных каналов и радиостанций не будет. При проверке готовности систем оповещения населению никаких действий не предпринимать.