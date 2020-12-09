Родители мальчика из Судогодского района обратились в суд после того, как в частной клинике малышу поставили неправильный диагноз. В январе 2018 года мальчика привели на приём в частную

Родители мальчика из Судогодского района обратились в суд после того, как в частной клинике малышу поставили неправильный диагноз. В январе 2018 года мальчика привели на приём в частную клинику с жалобами на боли в носу. В медучреждении врач обследовал ребенка, сделал рентгеновский снимок и поставил диагноз: “Аллергический риносинусит”. Малышу назначили медикаментозное лечение. Однако родители заметили,