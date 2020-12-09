9 декабря, в День Героев Отечества, полицейские Владимирской области отдают дань памяти Герою Российской Федерации генерал-полковнику милиции Ивану Ивановичу Голубеву.

Иван Иванович Голубев родился в Вязниковском районе Владимирской области. В разное время он руководил районными отделами милиции, затем - Управлением внутренних дел региона. В середине 90-х был назначен начальником Главного управления обеспечения общественного порядка МВД России, а в 1999 году - заместителем министра внутренних дел Российской Федерации.Звание героя Российской Федерации Ивану Ивановичу Голубеву было присвоено в 2000 году, за успешно проведенную операцию по обороне населенных пунктов на территории Республики Дагестан, в результате которой было задержано свыше двухсот боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывных устройств.Иван Иванович Голубев ушел из жизни, но память о нем живет и передается каждому новому поколению правоохранителейНачальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин и начальник УРЛС регионального Управления полковник полиции Павел Алексахин возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании УМВД.Сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району совместно со школьниками полиции посетили памятный обелиск, установленный на родине Ивана Ивановича Голубева. Память Героя собравшиеся почтили минутой молчания.