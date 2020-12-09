9 декабря, в День Героев Отечества, полицейские Владимирской области отдают дань памяти Герою Российской Федерации генерал-полковнику милиции Ивану Ивановичу Голубеву.
Иван Иванович Голубев родился в Вязниковском районе Владимирской области. В разное время он руководил районными отделами милиции, затем - Управлением внутренних дел региона. В середине 90-х был назначен начальником Главного управления обеспечения общественного порядка МВД России, а в 1999 году - заместителем министра внутренних дел Российской Федерации.
Звание героя Российской Федерации Ивану Ивановичу Голубеву было присвоено в 2000 году, за успешно проведенную операцию по обороне населенных пунктов на территории Республики Дагестан, в результате которой было задержано свыше двухсот боевиков, изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывных устройств.
Иван Иванович Голубев ушел из жизни, но память о нем живет и передается каждому новому поколению правоохранителей
Начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин и начальник УРЛС регионального Управления полковник полиции Павел Алексахин возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании УМВД.
Сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району совместно со школьниками полиции посетили памятный обелиск, установленный на родине Ивана Ивановича Голубева. Память Героя собравшиеся почтили минутой молчания.