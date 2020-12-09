Лауреаты удостоены денежной премии.

В администрации Владимирской области определились с лучшими деятелями в области культуры, искусства и литературы за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Лауреатами премий в размере 50 000 рублей стали два творческих коллектива, актёр, руководитель детской студии и журналист.Актёр Владимирского областного академического драмтеатра Александр Аладышев получил награду за серию творческих работ, заслуживших признание зрителей и театралов. Отметим, что его моноспектакль, который он сыграл на летнем фестивале «Островский Fest II», кинешемцы до сих пор вспоминают с теплотой и воодушевлением.Авторский коллектив Владимирской областной научной библиотеки имени М.Горького удостоен премии за культурно-просветительский проект «Год с... ».Руководитель студии кино и анимации для детей «Киномастерская «Начало» Тамара Джулай стала лауреатом за реализацию творческих идей.Журналист Юрий Белов отмечен за выпуск культурно-исторической и просветительской газеты «Вечерний звон», а также за многолетнюю пропаганду культурно-исторического наследия Суздаля.Ещё одна награда досталась коллективу образцового театра моды «Эстель» Детской школы искусств Кольчугинского района.