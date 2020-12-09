Владимирская область потратит почти 55 млн рублей на покупку музыкальных инструментов для детей. Музыкальные инструменты, оборудование, учебная и методическая литература будут

Владимирская область потратит почти 55 млн рублей на покупку музыкальных инструментов для детей. Музыкальные инструменты, оборудование, учебная и методическая литература будут приобретаться в рамках нацпроекта “Культура”. Средства на эти цели выделят в следующем году 10 детским музыкальным школам и школам искусств региона. Среди тех, кто сможет обновить фонд музыкальных инструментов 2 школы искусств во Владимире