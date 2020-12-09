На четыре больше, чем накануне. И это новый антирекорд. Суточный прирост заболевших идёт начиная с пятницы. И такой прибавки, как сегодня, не было ещё за всю пандемию. Общее количество

На четыре больше, чем накануне. И это новый антирекорд. Суточный прирост заболевших идёт начиная с пятницы. И такой прибавки, как сегодня, не было ещё за всю пандемию. Общее количество заражённых теперь 14 560. Летальных исходов за последние сутки – 6. Столько же было накануне. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области теперь 359 человек.