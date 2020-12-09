На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 декабря 2020 года лабораторно подтверждено 157 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (38 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 13 сл. в Муромском, 9 сл. в Александровском, 11 сл. в Ковровском, 10 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Меленковском, 5 сл. в Суздальском, 8 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Киржачском, 7 сл. в Камешковском, 6 сл. в Петушинском, 5 сл. в Селивановском, 1 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 14 560 случаев заболевания (2728 сл. в г. Владимире, 1995 сл. в Гусь-Хрустальном, 1675 сл. о. Муром, 1139 сл. в Ковровском, 1023 сл. в Александровском, 978 сл. в Петушинском, 727 сл. в Вязниковском, 652 сл. в Юрьев-Польском, 553 сл. в Собинском, 534 сл. в Кольчугинском, 448 сл. в Суздальском, 404 сл. в Меленковском, 391 сл. в Гороховецком, 337 сл. в Селивановском, 308 сл. в Камешковском, 261 сл. в Киржачском, 230 сл. в Судогодском, 177 сл. в г. Радужном