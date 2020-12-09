Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.

За период пандемии во Владимирской области зарегистрировано 359 летальных исходов у пациентов с диагнозом коронавирус. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Вторые сутки подряд от ковида в регионе умирает по шесть человек.По информации на 9 декабря в медучреждениях области развёрнуто 1679 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них – 88% занято, свободны – 197 мест.За минувшие сутки проведено 4 232 исследования проб на Covid-19.