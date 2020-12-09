Парень в интернете публично призывал пользователей к экстремизму и массовому убийству «неверных».

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена террористическая деятельность 21-летнего жителя Подмосковья, выходца из стран Центральной Азии. Парень в интернете публично призывал пользователей к экстремизму и массовому убийству «неверных».Гость нашей страны разделяет радикальную религиозную идеологию, а также относит себя к запрещённой в РФ международной террористической организации «Исламское государство». Сообщается, что он собирался отправиться в Афганистан для участия в террористической деятельности.В результате оперативно-розыскных мероприятий дома у подозреваемого обнаружены доказательства его преступных намерений.В декабре уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд.Напомним, что в ноябре мы сообщали о задержании под Владимиром террориста, который .