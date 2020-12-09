Из-за пандемии коронавируса мировая экономика претерпела значительные изменения. Во многих странах начался кризис. Экономисты предсказывают кардинальные перемены, в том числе обвал валют.

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика претерпела значительные изменения. Во многих странах начался кризис. Экономисты предсказывают кардинальные перемены, в том числе обвал валют.Экономист Михаил Делягин заявил, что в ближайшем будущем произойдет падение мировой валюты. В частности, доллар может обвалиться на 30 процентов, то есть до 55 рублей. Это может произойти впервые за два года. Обвал валют спровоцирован мировым кризисом, который ранее прогнозировала ООН.Также изменения связаны с недавними президенткими выборами в США. Как рассказал Михаил Делягин в эфире "Радио АВРОРА", после избрания президентом Байдена в Америке начались волнения, что не может не повлиять на обвал валют.Беспорядки, которые сейчас творятся в США, вполне вероятно могут вызвать изменения ситуации на валютных рынках. Помимо всего этого, не миновать печати большого количества денег, что приведет к обесцениванию доллара.Такого же мнения придерживается и экономист Михаил Хазин. Он заявил, что рубль вернется к своему прежнему курсу, то есть около 45 рублей к доллару. Поэтому обвала валют, скорее всего, не миновать.Примечательно, что такие неблагоприятные для США новости не касаются Еврозоны. Эта валюта по-прежнему может сохранить свои позиции.Напомним, сейчас курс доллара США составляет 73,6 рубля. В последний раз он обваливался до отметки в 55 рублей в 2018 году.