В обязанности региональных операторов входят сбор и вывоз крупногабаритных отходов.

В обязанности региональных операторов входятсбор и вывоз крупногабаритных отходов. К ним относится старая мебель и техника, отходы от текущего ремонта, объемная упаковка.Региональный оператор«Хартия» осуществляет вывоз таких отходов по заявке местной администрации.Это ломовоз на шасси МАЗа с захватывающим устройством - к управлению такой техникой допускают только самых опытных водителей, ведь машина тихоходная, габаритная, сложная в управлении.Алексей Бочкин, оператор ломовоза: “Нам на телефон приходят все адреса - мы приезжаем, фоткаем - до, после – все. В основном ветки, мешки крупногабаритные, которые неподъемные , руками не поднять - приходится только техникой”.В некоторых местах крупногабаритные отходы накапливаются на земле, образуя стихийные свалки. Поступившие от администрации заявки обрабатывают и формируют маршрут, в соответствии с адресным перечнем. Вывоз осуществляется раз в неделю, согласно регламенту.Олег Котров, глава администрации г.Покрова: “Очень много деревьев было повалено. Тех денег, которые были выделены, не хватило - дважды пришлось добавлять. Уже порядка тысячи кубов вывезли и вот сейчас уже заключили договор с “Хартией”, с профессионалами в этом вопросе по уборке мусора. Они сейчас должны до конца вывезти мусор, который у нас есть. Реально объём очень большой и мы рассчитываем на их помощь. Город к зиме мы подчистим наконец-то”.Региональный оператор «Хартия» налаживает современную инфраструктуру по обращению с отходами на территории обслуживаемых районов Владимирской области. Контейнерные площадки оборудованы новыми емкостями для сбора отходов. В ближайшее время в Покрове будут установлены яркие контейнеры оранжевого цвета для сбора отходов, подлежащих переработке.Никита Тарбеев, Илья Хлудов«Вести-Владимир»