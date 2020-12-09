Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.

Как сообщает сайт правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 87 новых случаев заражения Covid-19. Исцелились от недуга – 166 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 62 костромичам. Семь новых заразившихся выявлено в Нерехтском районе. По четыре пациента с ковидом прибавилось в Мантурово и Костромском районе. По два новых диагноза поставили - в Боговарово, Красносельском и Шарьинском районах. По одному инфицированному выявлено в Кологриве, Галиче, Поназырево и Островском.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 12 511 человек. Врачам удалось поставить на ноги 9 398 пациентов. В стационарах лежат 762 жителя области, из них 383 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 530 пациентов.