Скончались за минувшие сутки ещё шесть человек.

За минувшие сутки во Владимирской области подтверждено ещё 157 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Отметим, что это на четыре диагноза больше, чем днём ранее.Рекордная за период пандемии коронавируса заболеваемость на карте регионе разделилась по следующим городам и районам: в лидерах – Владимир, где выявлено 38 новых пациентов. В Гусь-Хрустальном районе – 18, в Муромском – 13, в Александровском - 9, в Ковровском - 11, в Юрьев-Польском - 10, в Кольчугинском - 7, в Вязниковском - 7, в Меленковском - 8, в Суздальском - 5, в Гороховецком - 8, в Киржачском – 4, в Камешковском - 7, в Петушинском - 6, в Селивановском - 5, в городе Радужный -1.По информации на 9 декабря - 14 560 жителей региона заразились коронавирусом в 2020 году.Скончались за минувшие сутки ещё шесть человек. Вылечить от ковида удалось 152 пациентов. Всего за обе волны пандемии врачи поставили на ноги 12 924 человека.