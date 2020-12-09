Позиция членов профильного комитета – на ближайшем заседании ЗС следует преодолевать вето и двумя третями голосов утверждать закон.
Позиция членов
профильного
комитета – на ближайшем заседании ЗС следует преодолевать вето и двумя третями голосов утверждать закон.
Д
епутаты ЗС проанализировали причины губернаторского вето на поправки в закон о приватизации и сформировали свою позицию.
Они не
увидели логики
в аргументации команды губернатора, сообщил телеграм-канал пресс-службы ЗС.
«Аргументация исполнительной власти о невозможности подписания закона выглядит надуманной и необоснованной. Напротив, закон носит антикоррупционный характер – особенно в свете последних известных событий. У депутатов теперь есть все основания считать, что сроки подписания закона исполнительной властью затягиваются умышленно», - отметил Дмитрий Рожков.
Напомним, что этот закон
Однако , ссылаясь на некие коррупционные лазейки", которые в нем усмотрела его команда.