Позиция членов профильного комитета – на ближайшем заседании ЗС следует преодолевать вето и двумя третями голосов утверждать закон.

Позиция членовпрофильногокомитета – на ближайшем заседании ЗС следует преодолевать вето и двумя третями голосов утверждать закон.епутаты ЗС проанализировали причины губернаторского вето на поправки в закон о приватизации и сформировали свою позицию.Они неувидели логикив аргументации команды губернатора, сообщил телеграм-канал пресс-службы ЗС.«Аргументация исполнительной власти о невозможности подписания закона выглядит надуманной и необоснованной. Напротив, закон носит антикоррупционный характер – особенно в свете последних известных событий. У депутатов теперь есть все основания считать, что сроки подписания закона исполнительной властью затягиваются умышленно», - отметил Дмитрий Рожков.Напомним, что этот законОднако , ссылаясь на некие коррупционные лазейки", которые в нем усмотрела его команда.