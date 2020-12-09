Партия Зеленая альтернатива предложила разработать национальный проект по строительству экологичных домов из переработанного пластика. Такое жилье возводят во многих странах мира.

Партия "Зеленая альтернатива" предложила разработать национальный проект по строительству экологичных домов из переработанного пластика. Такое жилье возводят во многих странах мира.Строительство домов из пластика может стать государственной программой. Параллельно наша страна избавится от огромного количества пластиковых отходов и сможет предоставить жилье малоимущим, отмечают в партии.В "Зеленой альтернативе" напомнили, что в России за чертой бедности проживают почти 20 миллионов человек. В сложном 2020 году многие лишились источника дохода. Строительство домов из переработанного пластика позволит улучшить условия жизни граждан, считают партийцы.Площадь мусорных свалок в России превысила четыре миллиона гектаров. Значительную часть отходов составляет пластик. Вместо того, чтобы закапывать их в землю, можно использовать мусор вторично, убеждены в партии."Делать это можно в промышленных масштабах и даже без подрыва экосистемы. Необходимо лишь перерабатывать выброшенную пластмассу в строительный материал", – говорится в на сайте "Зеленой альтернативы".Строить дома из пластика очень дешево, они быстрее возводятся, подчеркивают в партии. Такое жилье обладает хорошими тепло– и влаго– свойствами, огнеупорностью. Оно прослужит от 80 до 300 лет. В дальнейшем пластик можно снова переработать.Жилье из пластика строят уже во многих странах. Например, британская компания "Affresol" производит блоки из переработанного пластика. Его смешивают со смолой и разливают в формы. На строительство дома уходит 18 тонн мусора. Производством пластиковых материалов для строительства дома занимаются и колумбийские компании, а во Франции и Норвегии разработали проект такого жилья для стран Африки.Новый тренд постепенно приходит в Россию. В Волгограде пластик перерабатывают в полистиролбетонные блоки. Стоимость материалов очень дешевая: кирпич – 36 рублей. Для строительства дома 100 квадратных метров нужно около трех тысяч блоков. Значит, такое жилье можно возвести за 100 тысяч рублей, подсчитали в "Зеленой альтернативе".Партия предлагает разработать национальный проект "Дома из переработанного пластика". Из него можно строить частные и многотажные дома."Такое качественное и не требующее больших капиталовложений жилье подойдёт в первую очередь для граждан, ожидающих переселения из ветхого жилья, и малоимущих", – уверены в партии.Это позволит избавить страну от залежей пластикового мусора и обеспечить многих граждан доступным жильем, отметили в партии. Там напомнили, что во Владивостоке уже несколько лет функционирует завод по переработке отходов в стройматериалы."Для такой страны построить еще несколько подобных фабрик с большими производственными мощностями – дело выполнимое. Однако государству и заводы возводить необязательно. Можно разработать программу, которая будет стимулировать крупные строительные компании вкладываться в переработку пластика и дальнейшее производство стройматериалов. Таким образом они останутся на своем рынке и только разовьют его", – делится своим видением "Зеленая альтернатива".Партия "Зеленая альтернатива" создана в декабре 2019 года. В феврале в Минюст поданы документы на регистрацию. В марте состоялся учредительный съезд партии. Главой политсилы избран Руслан Хвостов.