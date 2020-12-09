Железнодорожники завершают вывоз поврежденного грунта на месте схода вагонов с мазутом. С места происшествия уже убрано более 14 тысяч кубометров загрязненной почвы. Напомним, 16-го ноября

Железнодорожники завершают вывоз поврежденного грунта на месте схода вагонов с мазутом. С места происшествия уже убрано более 14 тысяч кубометров загрязненной почвы. Напомним, 16-го ноября рядом со станцией Новки-1 опрокинулись 33 вагона, из 6-ти цистерн вылился мазут. Произошло повреждение железнодорожного полотна в обе стороны. Также из-за схода состава погиб 51-летний дорожный рабочий. Его придавило цистерной.