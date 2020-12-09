Жители подмосковного Реутова оказались удивлены, а некоторые даже напуганы, необычными звуками, которые неожиданно стал издавать местный Фабричный пруд, передает сайт . Происходящее сняли ..

Жители подмосковного Реутова оказались удивлены, а некоторые даже напуганы, необычными звуками, которые неожиданно стал издавать местный Фабричный пруд, передает сайт "". Происходящее сняли на видео. Эксперты объяснили, что ничего необычного в этом нет. Прохожие стали свидетелями простого природного явления, а непривычные звуки возникают при незначительном движении льда.