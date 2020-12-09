Жители РТС опасаются переходить дорогу. На примыкающей к Пекинке проезжей части на прошлой неделе вдруг убрали пешеходный светофор. Теперь подойти к надземному переходу просто опасно. (

Жители РТС опасаются переходить дорогу. На примыкающей к Пекинке проезжей части на прошлой неделе вдруг убрали пешеходный светофор. Теперь подойти к надземному переходу просто опасно. ( поселок РТС ) Женщина: Машины редко, которые пропустят. Вот сейчас если будет кто поворачивать оттуда, она будет ехать, берет разгон в горку. Корреспондент: Осторожно, справа. Женщина: Вот, я и