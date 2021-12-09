Следком по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего...

Следком по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Ковровского района. Его обвинили в убийстве.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, 4 сентября 2021 года обвиняемый приехал к бывшей сожительнице для того, чтобы поздравить дочку с днем рождения. Однако, около ее дома увидел молодого человека. На почве ревности между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес 22-летнему парню три удара ножом в шею.От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.С места совершения преступления мужчина скрылся, однако через 15 минут был задержан сотрудниками полиции.Вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.Фото: https://pixabay.com/ru/