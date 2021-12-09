Мощность вырастет до двух тысячи тонн в сутки.

В Суздале на врио губернатора Александр Авдеев, мэр Владимира Андрей Шохин и гендиректор компании «АБИ Продакт» подпишут соглашение о развитии производства мясных изделий. В наращивание выпуска колбас и пельменей вложат 16 млрд рублей.Кроме полуфабрикатов будут производиться полностью готовые продукты. Мощность завода вырастет до двух тысячи тонн в сутки. Количество рабочих в цехах составит 11 тысяч человек.Напомним, что создателем «АБИ Продакт» является депутат Госдумы Григорий Аникеев. Она входит в число крупнейших компаний России с выручкой в 46 млрд рублей.