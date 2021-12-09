После затяжного снегопада в столице области дороги и общественные пространства расчистили не везде. На площади возле ж/д вокзала во Владимире снег не чистят, а укатывают в колею, автомобили

После затяжного снегопада в столице области дороги и общественные пространства расчистили не везде. На площади возле ж/д вокзала во Владимире снег не чистят, а укатывают в колею, автомобили буксуют и периодически здесь случаются маленькие происшествия. Игорь Борисович будничным долгом не единожды в неделю приезжает на вокзал встречать гостей. Недавно вернувшись к своему Мерседесу, обнаружил, что