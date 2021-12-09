Онлайн-встреча Владимира Путина и Джо Байдена вызвала большой общественный резонанс.

Онлайн-встреча Владимира Путина и Джо Байдена вызвала большой общественный резонанс.Долгожданные переговоры российского и американского лидеров состоялись 7-ого декабря. Встреча прошла в закрытом формате, и в Сеть попал лишь небольшой фрагмент. Впрочем, западным СМИ этого оказалось достаточно для того, чтобы сделать свои выводы.Агентство Bloomberg пришло к заключению, что негласную победу в ходе переговоров одержал Владимир Путин."Еще одна победа для российского лидера," – отметил источник.Президент России еще прежде в ходе личной встречи и телефонных переговоров продемонстрировал американскому лидеру свою силу. Теперь же он лишь подкрепил свою доминирующую позицию – сообщает со ссылкой на Bloomberg.Как рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, в ходе переговоров между политиками зашла речь о санкциях против России. В свете этой темы Путин отметил, что для нашей страны такие меры не новы. К тому же, президент обратил внимание коллеги на то, что санкции не оказывают никакого положительного эффекта ни на Америку ни на Россию. По словам Ушакова, Байден в ответ отметил, что новые санкции могут быть достаточно приемлемыми для нашей страны – об этом сообщил .Ранее "Дни.ру" писали о том, что западные СМИ отчитали Джо Байдена за .