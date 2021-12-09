Он признал свою вину и готов давать показания.

В Октябрьском районном суде Владимира начался процесс над бывшим директором МИАЦа Его обвиняют в присвоении средств с использованием служебного положения.Как сообщают коллеги из , на первое заседание не явился ни один из пяти заявленных свидетелей по делу.Интересно, что до передачи материалов в суд подследственный сначала находился в СИЗО, потом перешёл под домашний арест, далее – подписка о невыезде, а в итоге он даже смог устроиться в отдел развития и сопровождения электронного документооборота правительства Нижегородской области.Итак, по версии следствия, Иван Сметанин в течение нескольких месяцев по совместительству работал в «Медицинском информационно-аналитическом центре» программистом. При этом на должность аналитика он устроил жену. Оба фактически не выполняли свои трудовые обязанности. Благодаря афёре бюджет семьи Сметаниных пополнился на 880 тысяч рублей. Аналогичные претензии имеются к его заму – Мосину. Ущерб от его деяний также превысил 800 тысяч рублей.Интересно, что первоначально бывшего главу МИАЦа обвиняли в хищении 80 млн рублей.«В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» экс-руководитель планировал закупить партию компьютеров. В конкурсной документации найдены коррупциогенные факторы – завышение цены контракта, указание конкретных моделей оборудования. В июне 2020 года на эти цели потратили более 121 млн рублей. Эксперты оценили стоимость приобретённой техники в 40 млн рублей. Ещё 80 млн, по предположению сыщиков, ушли «налево», -Сейчас же речь в суде идёт лишь о фиктивном трудоустройстве.«Вину признаю в полном объёме и раскаиваюсь. Желаю давать показания», - ответил подсудимый на вопрос судьи о предъявленных обвинениях.Следующее заседание состоится 15 декабря.