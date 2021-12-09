В первый день работы подписано соглашение по созданию новых предприятий на территории особой экономической зоны «Доброград-1».
Производитель светотехнического оборудования «СВЕТОГОР» ..
В первый день работы подписано соглашение по созданию новых предприятий на территории особой экономической зоны «Доброград-1».
Производитель светотехнического оборудования «СВЕТОГОР» вложит в свой проект порядка 197 млн рублей. Выход на проектную мощность намечен во второй половине 2023 года. В Ковровском районе появится 49 новых рабочих мест. Планируется выпускать более 130 тысяч светильников в год.
Компания «Хоум Электро Системс» наладит выпуск тепловых насосов для энергосберегающих систем отопления. Инвестиции составят 155 млн рублей. Появится 34 рабочих места.
В ОЭЗ «Доброград-1» будет создано предприятие по производству медицинских инструментов и оборудования компании «Медорт Евразия». На эти цели выделят 140 млн рублей.
«Международные Строительные Системы» намерены заняться изготовлением промышленной упаковки для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом опасных жидкостей ёмкостью до 1000 литров. В реализацию проекта вложат 450 млн рублей.
В свою очередь, Администрация Владимирской области и местные власти обеспечат новые цеха необходимой инфраструктурой, электроэнергией, водопроводной водой, возможностью подключения к газораспределительной сети. Кроме того, компаниям будет предоставлена господдержка.