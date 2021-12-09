В первый день работы подписано соглашение по созданию новых предприятий на территории особой экономической зоны «Доброград-1». Производитель светотехнического оборудования «СВЕТОГОР» ..

В первый день работы подписано соглашение по созданию новых предприятий на территории особой экономической зоны «Доброград-1».Производитель светотехнического оборудования «СВЕТОГОР» вложит в свой проект порядка 197 млн рублей. Выход на проектную мощность намечен во второй половине 2023 года. В Ковровском районе появится 49 новых рабочих мест. Планируется выпускать более 130 тысяч светильников в год.Компания «Хоум Электро Системс» наладит выпуск тепловых насосов для энергосберегающих систем отопления. Инвестиции составят 155 млн рублей. Появится 34 рабочих места.В ОЭЗ «Доброград-1» будет создано предприятие по производству медицинских инструментов и оборудования компании «Медорт Евразия». На эти цели выделят 140 млн рублей.«Международные Строительные Системы» намерены заняться изготовлением промышленной упаковки для транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом опасных жидкостей ёмкостью до 1000 литров. В реализацию проекта вложат 450 млн рублей.В свою очередь, Администрация Владимирской области и местные власти обеспечат новые цеха необходимой инфраструктурой, электроэнергией, водопроводной водой, возможностью подключения к газораспределительной сети. Кроме того, компаниям будет предоставлена господдержка.