Во Владимирской области снижаются темпы вакцинации от коронавируса. Охват взрослого недостаточен для формирования коллективного иммунитета. Об этом рассказал директор департамента ..

Во Владимирской области снижаются темпы вакцинации от коронавируса. Охват взрослого недостаточен для формирования коллективного иммунитета. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Артём Осипов.«В преддверии «Омикрона» это уязвимое место. Новый штамм обязательно будет. Уровень заразности выше, чем у других. Еще раз обращаюсь ко всем – вакцинируйтесь. Готовьтесь к встрече с новым вирусом», - добавил Артём Осипов.Он добавил, что в Суздальском районе, где наименьший охват вакцинации, фиксируется рост уровня смертности. Другие районы с низкой долей привитых также в лидерах по летальности от ковида.