В Городском дворце культуры прошло ежегодное торжественное мероприятие «Вместе мы можем больше», посвященное Международному дню инвалидов. Представителей общественных организаций,

В Городском дворце культуры прошло ежегодное торжественное мероприятие «Вместе мы можем больше», посвященное Международному дню инвалидов. Представителей общественных организаций, взявших на себя непростую задачу помогать ближним, наградили и поздравили на сцене ГДК. Владимир Гарёв, первый заместитель главы администрации г. Владимира В нашем городе более 25 тысяч людей, которые имеют те или иные ограничения в здоровье.