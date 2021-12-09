Дознаватели ведомства разбираются в обстоятельствах трагедии. По предварительной версии, причиной пожара могла послужить неисправность печного оборудования.

В ночь с 8 на 9 декабря около 00.16 в Петушинском районе в посёлке Болдино загорелся частный дом. В результате пожара погибли два человека.После звонка в МЧС на место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Наблюдалось открытое горение деревянного одноэтажного жилого дома по всей площади.После тушения пламени на пепелище были обнаружены два трупа – мужчины и женщины. Их личности сейчас устанавливаются.Дознаватели ведомства разбираются в обстоятельствах трагедии. По предварительной версии, причиной пожара могла послужить неисправность печного оборудования.К ликвидации последствий ЧП привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава.