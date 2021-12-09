Любовь Кудрявая – учитель русского языка и литературы собинской школы №1 и классный руководитель одного из девятых классов. О профессии, призвании, учителях и учениках современной школы – наш разговор с молодым педагогом.

Любовь Кудрявая – учитель русского языка и литературы собинской школы №1 и классный руководитель одного из девятых классов. О профессии, призвании, учителях и учениках современной школы – наш разговор с молодым педагогом.- Любовь Аркадьевна, почему вы выбрали профессию учителя?- Как только я сама стала ученицей, поняла, что школа – это нечто волшебное. Мне очень нравилось учиться, с удовольствием участвовала во всех школьных мероприятиях. Дома часто «учила» всех своих кукол. Детские игры «в школу» переросли в активное участие в школьных днях самоуправления, а затем в работу вожатой в городских летних лагерях. Именно тогда я поняла, что без школы жить мне будет очень грустно. Появилось большое желание стать учителем.Пожалуй, у каждого из нас в школе был любимый учитель, на которого мы хотели бы быть похожими. Я всегда восхищалась своим классным руководителем, учителем русского языка и литературы – Ниной Васильевной. Может быть, поэтому я остановила свое решение именно на кафедре филологии.Училась, параллельно работала в Доме Культуры руководителем хореографического кружка и заведующей молодежным сектором. В 2017 году привела сына записывать в 1 класс. Тут мне и предложили выйти на работу по специальности. Я, недолго думая, согласилась. В первый же год работы меня наградили классным руководством в 5"Б" классе. Мои ребята сейчас уже в девятом.- Работа учителя не из легких. Никогда не жалели о своем выборе?- Когда я сама была ученицей, мне казалось, что работа учителя – это рай. Ходи по школе с умным лицом, всех учи, иногда ругай и ставь «пятерки» в дневнике. Конечно, всё оказалось гораздо сложнее. Но о своем выборе я не жалею! Благодаря детям я заново переживаю юность: бантики на школьной линейке, невыученный урок, первая «пятерка» в четверти...Ведь профессия учителя – быть взрослым ребенком! И те эмоции, которыми делятся с нами дети, стоят того, чтобы не жалеть о выборе профессии!- Встречались ли вам идеальные ученики? Лучший ученик – это...- Для классного руководителя каждый ребенок в его классе – лучший ученик. Каждый ребенок – индивидуален. Он может учиться не на «4» и «5», но при этом иметь художественный талант или, например, хорошо читать стихи. Не каждый ребенок, выйдя из стен школы, станет великим ученым. Главное, чтобы он нашел себя в этой жизни. Бесспорно, мы стремимся дать максимальные знания нашим детям, но оценки – это не всегда показатель «лучшего ученика»!- А каким должен быть классный руководитель?- Прежде всего, классный руководитель – это друг ученика. Дети не должны бояться классного руководителя, они должны чувствовать свою ответственность перед наставником, чувствовать его поддержку. При этом всего должно быть в меру - не только кнут или не только пряник.Строгость классному руководителю тоже нужна, но и доброта, и искренность необходимы.Ребятам должно быть интересно со своим наставником, особенно это важно для внеурочной деятельности.В детстве и юности я посещала множество кружков: пела, танцевала, занималась актерским мастерством, была лидером в детской общественной организации школы. Эти навыки очень пригодились в работе классного руководителя - детей привлекаю к активной, творческой жизни.Еще одна задача классного руководителя – наладить взаимодействие с родителями учащихся.В этом году я была на I Всероссийском форуме классных руководителей. Этим вопросам там тоже уделили внимание.- Расскажите поподробнее про Форум. Участие в нем стало полезным опытом для вас?- Однозначно! На I Всероссийском форуме классных руководителей было несколько круглых столов, которые были посвящены самым проблемным моментам современной школы. Всех участников форума разделили на три группы, каждая группа посещала определенные мероприятия. Мне удалось побывать на дискуссии "Современный классный руководитель", где участники круглого стола и классные руководители обсуждали, каким должен быть современный учитель. Здесь особое внимание уделили интернет-знаменитостям и пытались понять, сможет ли помочь учителю блогер из ютуба или тик-ток.Опытом из детства поделились Ирина Слуцкая, Александр Олешко, Эрнест Мацкявичюс на дискуссии "Успех ребенка-успех страны". В ходе разговора знаменитости и коллеги пришли к единому выводу - каждый ребенок индивидуален и к каждому нужен свой подход. Кому-то нужно дать "пинок", а кого-то стоит погладить по голове, чтобы был максимальный результат.Круглый стол "Классный руководитель родительского коллектива" затронул важную тему: как педагогу выстроить коммуникацию с родителями и не тратить на это все свое свободное время. Безусловно, в данной беседе, активно обсуждалось общение в мессенжерах, и отдельно - родительские чаты.- Недавно в регионе была создана Ассоциация классных руководителей. По-вашему, нужное дело?- Да! Изучать успешный опыт классного руководства, а потом использовать лучшие практики всегда полезно.