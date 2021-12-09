Мэрия Владимира запретит парковку на улице Мира у дома №15 рядом с Областным арбитражным судом. По обновлённой транспортной схеме здесь установят знак «Остановка запрещена». Цель – ..

Мэрия Владимира запретит парковку на улице Мира у дома №15 рядом с Областным арбитражным судом. По обновлённой транспортной схеме здесь установят знак «Остановка запрещена».Цель – обезопасить дорожное движение. Действие ограничений будет распространяться на протяжении 50 метров.Сейчас припаркованные автомобили создают неудобства для проезда других транспортных средств.