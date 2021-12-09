Власти Москвы подвели итоги приема заявок от бизнеса по выплатам на соблюдение санитарных мер и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Претендовать на поддержку могут компании, где до 15 августа было вакцинировано не менее 60% сотрудников.

Власти Москвы подвели итоги приема заявок от бизнеса по выплатам на соблюдение санитарных мер и обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты. Претендовать на поддержку могут компании, где до 15 августа было вакцинировано не менее 60% сотрудников.По программе поддержки одобрено 3,1 тысячи заявок. Общая сумма выплат составит 332 миллиона рублей.Заммэра Москвы Наталья Сергунина уточнила, что 60% заявок поступило от предприятий общепита. "Также поддержку получат организации и ИП, работающие в сфере культуры, спорта, бытовых услуг и других направлениях", – сказала она.Будет выплачено 15 тысяч рублей на компанию и по 6,5 тысячи на каждого сотрудника дополнительно. Индивидуальные предприниматели получат 21,5 тысячи.К примеру, один из фитнес-клубов столицы получит 229,5 тысячи рублей. А владеющая сетью кофеен компания смогла принять участие сразу в двух программах поддержки.Программа выплат за соблюдение антисанитарных мер стартовала в июле года. Ее утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. На поддержку бизнеса было дополнительно выделено пять миллиардов рублей.В 2021 году мерами поддержки около 25 тысяч столичных предприятий. Москва одобрила заявки более двух тысяч компаний на получение грантов и субсидий. Сумма поддержки превысила два миллиарда рублей.