МТС получила национальную награду «Премия рунета 2021» в номинации «За развитие малого и среднего бизнеса в рунете» за проект «Знаем лично». «Знаем лично» — интерактивная России, с помощью ..

МТС получила национальную награду «Премия рунета 2021» в номинации «За развитие малого и среднего бизнеса в рунете» за проект «Знаем лично».«Знаем лично» — интерактивная России, с помощью которой предприниматели могут рассказать о себе новой аудитории, а клиенты — поддержать локальные заведения: кофейни, парикмахерские, несетевые кафе, автомастерские или салоны красоты. Размещение информации на карте бесплатное, бизнесмены могут оставить заявку на сайте, чтобы добавить свои контакты в онлайн-сервис.Проект был запущен в период локдауна весной 2020 года для информационной помощи малому и микро бизнесу, который зависит от офлайн потока посетителей. Сейчас в рамках «Знаем лично» работают городские Instagram-журналы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Казани для продвижения историй создания бизнеса и ценностей локальных предпринимателей. Команда проекта также развивает сообщество резидентов карты в Telegram, где они обмениваются опытом и получают поддержку от компании и друг от друга.«Мы благодарны организаторам премии за высокую оценку проекта. В этом и состоит цель крупного бизнеса – помочь малому. Сегодня на сайте «Знаем лично» — 40 городов и тысячи локаций-бизнесов. Именно небольшие частные инициативы формируют локальную культуру наших городов, и мы рады дать предпринимателям возможность быть услышанными», — прокомментировала руководитель Центра цифровых экосистемных продуктов для микробизнеса «МТС Твой бизнес» Дарья Ведерникова.Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета). Учредители премии — Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации, организатор — Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).