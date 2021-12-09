Уже 18 детских поликлиник Москвы перешли на ведение электронных медицинских карт. Там собраны данные о здоровье пациентов, диагностике, назначенном лечении, рецептах и другие важные сведения.

Уже 18 детских поликлиник Москвы перешли на ведение электронных медицинских карт. Там собраны данные о здоровье пациентов, диагностике, назначенном лечении, рецептах и другие важные сведения.Все остальные детские медучреждения также перейдут на цифровой формат. "Врачам не приходится дублировать всю информацию на бумаге и тратить самый драгоценный ресурс — время, которое они могут уделить пациентам", – отметила заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.Переход на цифровой формат удобен и для родителей: в отличие от бумажных носителей, данные на электронных медкартах не потеряются и будут всегда под рукой. По словам Раковой, "цифра" позволит освободить картохранилища – эти помещения используют под нужды медиков: комнаты для отдыха, тренингов и прочее.По каждому пациенту будет создана цифровая среда со всей информацией о его здоровье. Упростится обмен данными между врачами разных специализаций. Это поможет при постановке диагноза и назначении терапии.Данные на электронной медкарте будут доступны круглосуточно. Информацию смогут получить врачи как федеральных и городских, так и частных медицинских учреждений.Получить доступ к электронной медкарте можно через стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. При стандартной учетной записи доступ предоставят в течение пяти рабочих дней, при полной – в день заявки.Ранее Анастасия Ракова о внедрении цифрового паспорта ребенка во всех поликлиниках Москвы. Новый сервис позволяет специалистам оперативно получить медицинские данные ребенка и грамотно сформировать тактику лечения.