С 15 октября по 14 ноября прошла Всероссийская перепись населения (ВПН), цифровым партнером которой выступил «Ростелеком». На горячую линию, организованную компанией «Ростелеком

С 15 октября по 14 ноября прошла Всероссийская перепись населения (ВПН), цифровым партнером которой выступил «Ростелеком». На горячую линию, организованную компанией «Ростелеком Контакт-центр» (дочернее общество ПАО «Ростелеком»), поступило более 80 000 обращений от граждан. Горячая линия заработала 24 сентября 2021 года. Свыше 170 специалистов «Ростелеком Контакт-центра» прошли специальную подготовку. Ежедневно с 9:00 до 21:00 мск операторы