8 декабря Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ № 694 О...

8 декабря Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ № 694 "О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высших специальных званий", сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.В соответствии с Указом Президента РФ, начальнику Главного управления МЧС России по Владимирской области полковнику внутренней службы Алексею Владимировичу Купину присвоено звание высшего начальствующего состава генерал-майор внутренней службы.Фото: https://33.mchs.gov.ru/