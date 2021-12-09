Указ подписал Президент РФ.

Начальнику ГУ МЧС России по Владимирской области Алексею Купину присвоено звание генерал-майор внутренней службы. Указ подписал Президент РФ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Алексей Владимирович родился 8 сентября 1974 года в посёлке Любытино Новгородской области. В 1994 году окончил Ивановское пожарно-техническое училище по специальности «организация и техника противопожарной защиты». В 1999 году окончил Московский институт пожарной безопасности по специальности «пожарная безопасность». В 2018 году получил диплом РАНХиГС.С сентября 1994 года по март 2019 года служил на различных должностях в УВД и ГУ МЧС в Новгородской области.С марта 2019 года по июль 2020 года – первый заместитель начальника новгородского спасательного ведомства.С июля прошлого года назначен начальником ГУ МЧС по Владимирской области.