В ночь с 8 на 9 декабря в 00:16 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

В ночь с 8 на 9 декабря в 00:16 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома на улице Левитана в посёлке Болдино Петушинского района.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, по прибытии наблюдалось открытое горение частного деревянного одноэтажного жилого дома по всей площади.Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар, не дав огню распространиться на соседние дома. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара были обнаружены тела двух погибших – мужчины и женщины. Их личности сейчас устанавливаются.Дознаватели МЧС России разбираются в обстоятельствах трагедии. По предварительной версии, причиной пожара могла послужить неисправность печного оборудования. К сожалению, пожар был поздно обнаружен – одна из жительниц посёлка увидела огонь и позвонила в пожарную охрану, когда пламя уже охватило весь дом.К ликвидации последствий происшествия привлекались 3 единицы техники и 10 человек.Фото: https://33.mchs.gov.ru/