Чиновники пообещали, что до конца года должны состояться торги по покупке благоустроенного жилья.

Владимирский областной суд не стал отменять решение коллег из Октябрьского района о немедленном расселении аварийного дома на Разина-4.Напомним, что двухэтажка признана аварийной в 2014 году. В марте текущего года владимирцам должны были предоставить другое жильё, но воз и ныне там. Пока шли судебные тяжбы восемь собственников из пяти помещений согласились на выплату компенсаций. Всего в доме 14 квартир, из которых 6 – заняты по договору найма с мэрией, а у 8 есть владельцы.Отметим, что часть горожан предлагали переселить в маневренный фонд. Однако состояние помещений не их устроило.Сиюминутно найти другие квадратные метры для жильцов администрация не может, потому что необходимо проводить оценку недвижимости, выставлять на госзакупках контракты и так давлее. Все эти процедуры требуют времени.При этом износ ветхого здания составляет 79%. В прокуратуре подтвердили, что есть риск обрушения конструкций.«До 1 марта 2021 года надлежащих мер по расселению нанимателей и хозяев не принято», - добавили в ведомстве.Чиновники пообещали, что до конца года должны состояться торги по покупке благоустроенных квартир.