Присвоить имя Александра Невского школе № 46 в Коммунаре. С такой инициативой выступил ряд общественников города Владимира. Свою просьбу они адресовали врио губернатора Александру Авдееву.

Присвоить имя Александра Невского школе № 46 в Коммунаре. С такой инициативой выступил ряд общественников города Владимира. Свою просьбу они адресовали врио губернатора Александру Авдееву. Новая школа открыла свои двери для учащихся в этом году. 2021-й – год празднования восьмисот-летия князя. Среди инициаторов – Роман Александров. По его словам, с предложением присвоить школе имя князя