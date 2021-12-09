Злоумышленники, угрожая 24-летнему москвичу, отобрали у него телефон и через мобильное приложение перевели денежные средства в размере 5 тысяч рублей...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в факте грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленники у ресторана быстрого питания на Цветном бульваре, угрожая 24-летнему москвичу, отобрали у него телефон и через мобильное приложение перевели денежные средства в размере 5 тысяч рублей на банковскую карту одного из злоумышленников.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Колокольниковом переулке задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые приезжие мужчины 24 и 25 лет.Выяснилось, что потерпевший вместе с другом ошибочно заняли столик в ресторане, который, как выяснилось позже, еще не освободился. Двое посетителей, которые отошли курить, вернулись и потребовали оплатить им новый заказ, что потерпевший и сделал. Однако на улице поджидавшие незнакомцы потребовали перевести им 500 рублей на банковскую карту. Заявитель согласился, открыл мобильное приложение на телефоне, а в это время один из злоумышленников выхватил телефон и произвел списание 5 тысяч рублей на свою карту. Молодые люди обратились в полицию.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до семи лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60