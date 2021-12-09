Меньше чем через месяц, а именно 1 января, пройдет грандиозный розыгрыш новогоднего миллиарда самой известной лотереи в стране. По итогам праздничного 1421-го тиража Русского лото в России может быть объявлен обладатель суммы с девятью нулями – один миллиард рублей. Розыгрыш состоится в телеэфире канала НТВ, и кому достанется гигантский приз, мы сможем узнать совсем скоро. Впрочем, имя победителя может остаться тайной для всех. Объясним почему.

Меньше чем через месяц, а именно 1 января, пройдет грандиозный розыгрыш новогоднего миллиарда самой известной лотереи в стране. По итогам праздничного 1421-го тиража "Русского лото" в России может быть объявлен обладатель суммы с девятью нулями – один миллиард рублей. Розыгрыш состоится в телеэфире канала НТВ, и кому достанется гигантский приз, мы сможем узнать совсем скоро. Впрочем, имя победителя может остаться тайной для всех. Объясним почему.На кону больше двух миллиардов рублейЖдать осталось недолго, розыгрыш народной лотереи пройдет в первый день нового 2022 года в прямом эфире телеканала НТВ, традиционно – в передаче "Новогодний миллиард". Название розыгрыша говорит само за себя. Именно эта сумма гарантированно будет разыграна в качестве главного приза и с вероятностью более 60% уйдет в одни руки.Смотреть эфир "Русского лото" будут миллионы зрителей – и те, кто купил билеты в надежде на выигрыш, и те, кто включит передачу из чистого любопытства. На их глазах будет вершиться настоящее новогоднее чудо – розыгрыш огромной суммы. Всего в праздничном новогоднем тираже на кону будет более двух миллиардов рублей.Размер супер приза, который гарантированно разыграют уже известен, и составит тот самый один миллиард рублей. Именно его розыгрыш станет кульминацией долгожданного для многих россиян новогоднего шоу от "Столото". Новогодний миллиард-2022 выиграет тот участник или участники, в чьих билетах раньше других совпадут все 15 числе в верхнем или нижнем поле билета с номерами вытащенных бочонков. Помимо прямого эфира на НТВ 1 января в 15:30, посмотреть розыгрыш можно будет на канале "Столото" в YouTube, а также в социальных сетях распространителя, включая TikTok и Telegram.В призовой фонд лотереи уходит 50% от продаж билетов. Продажи на "Новогодний миллиард" начинаются за 2,5 месяца до самого розыгрыша. Исходя из опыта продаж билетов на новогодние тиражи "Русского лото" прошлых лет, к 1 января 2022 года ожидается, что заявленная сумма в размере более двух миллиардов рублей будет сформирована. Если на момент проведения праздничного тиража призовой фонд составит меньше двух миллиардов, оператор лотереи доложит недостающую сумму из собственных средств.Окончательная сумма призового фонда будет известна после стоп-сейла – остановки продаж билетов на 1421-й тираж. Напомним, что типографские билеты будут доступны в продаже до 21:00 вечера 31 декабря (все нераспроданные бумажные билеты утилизируются). Продажи электронных билетов через приложение и сайт "Столото" завершат только за несколько часов до розыгрыша – в 11:00 по московскому времени.Рекламируемый миллиард – это не деньги распространителя, в роли которого выступает компания "Столото", и не деньги государства. Это средства, полученные от продажи билетов. Расчет прост: билет стоит 100 рублей, половина этой суммы идет в призовой фонд, который будет поделен между всеми победителями в разной пропорции. То есть, чтобы собрать миллиард рублей на гарантированный главный приз, нужно продать 20 млн билетов по 100 рублей. Размах, однако…Под "новогодним миллиардом" понимается приз второго тура в размере 1 000 000 000 рублей. Его выиграет тот, у кого раньше остальных участников 1421-го тиража все пятнадцать чисел в верхнем или нижнем полях совпадут с номерами вытащенных из мешка бочонков. В случае если несколько участников одновременно закроют одно из полей билета, приз поделится между ними поровну. Розыгрыш "Русского лото", как и всегда, пройдет в три тура.Помимо главного приза, в новогоднем тираже "Русского лото" гарантированно разыграют 100 призов по одному миллиону рублей и тысячи других денежных призов. Невыигрышные билеты смогут принять участие в специальном дополнительном розыгрыше, главным призом которого станет автомобиль Skoda Octavia стоимостью 1,7 миллиона рублей. Результаты дополнительной акции будут объявлены в эфире программы "У нас выигрывают!" 9 января 2022 года.Новогодний миллиард: поделить и раздатьРазыгрываться миллиард будет не впервые. Например, в январе 2019 года главным призом новогоднего тиража "Русского лото" также стал миллиард рублей. Правда, победителей было двое: числа в их билетах по воле счастливого случая раньше, чем у других участников праздничного тиража, совпали с номерами вытащенных бочонков, так что приз был поделен поровну – каждому досталось по 500 миллионов рублей. Победителями оказались Николай Мирошниченко из Екатеринбурга и Любовь Догорова из Санкт-Петербурга. Номера счастливых билетов были озвучены во втором туре 1264-го тиража на 38-м ходу.В этом году миллиард также не ушел в одни руки, а был поделен на одну тысячу призов по миллиону. Впервые в истории государственных лотерей судьбу новогоднего миллиарда решали сами участники путем голосования, организованного "Столото". Именно решением большинства и был поделен миллиард. В один день по итогам праздничного тиража в стране появился 581 лотерейный миллионер. Еще 593 участника разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону (каждый их них стал обладателем суммы в размере 706 577 рублей). Всего в новогоднем 1369-м тираже "Русского лото" разыграли более двух миллиардов рублей.Попадание точно в цельВпервые новогодний миллиард достался одному победителю 1 января 2020 года. Это стало историческим событием для отечественной лотерейной индустрии – вся страна стала свидетелем появления первого миллиардера от "Русского лото". Номер выигрышного билета был определен во втором туре 1316-го тиража на 30-м ходу. Всего выигрышными в том тираже стали более 23 миллионов билетов, а общая сумма всех выигрышей составила 3 507 979 503 рубля.Но кому впервые досталась столь значительная сумма – некоторое время оставалось тайной. Больше недели имя победителя не называлось. Интрига росла день ото дня, и только по прошествии новогодних праздников счастливая обладательница главного приза заявила о себе. Ею оказалась пенсионерка из Подмосковья Надежда Бартош, которая почти неделю пребывала в неведении относительно своего выигрыша.Она пояснила: три билета, один из которых оказался судьбоносным, ей купила в подмосковном торговом центре дочь Кристина. Это был подарок на день рождения, который пенсионерка празднует 31 декабря. Однако лотерейные билеты случайно были забыты в машине дочери и отправились с ней на Новый год в Санкт-Петербург. Через несколько дней после розыгрыша самой известной государственной лотереи России дочь посмотрела итоги тиража и тут же сообщила матери о выигрыше. Так Надежда Бартош узнала, что стала обладательницей рекордного в российской истории лотерей выигрыша."Детективное" расследование оказалось пшикомА дальше не все было так безоблачно. После победы обладательнице первого лотерейного миллиарда достались не только поздравления и первые полосы газет, но и громкие "разоблачения". Недоброжелатели тут же стали строить теорию заговора, в телеграм-каналах посыпались обвинения в подлоге в адрес не только самой победительницы, но и компании "Столото", с которой Надежда Бартош якобы была связана. Выдвигались "псевдогипотезы" о том, что победительница исторического розыгрыша была определена заранее, и сама женщина хорошо знакома с распространителем лотереи.Причиной для домыслов стала информация о том, что пенсионерка не сидит без дела, а имеет свой бизнес – является учредителем рыбного торгового дома ООО "Царский осетр". ТД занимается реализацией черной икры саудовской компании Caviar Court food processing. "Расследователи" попытались уличить Бартош в том, что ее компания и бренд "Столото", владельцем которого является бизнесмен Армен Саркисян, связаны юридически. Кстати, этот бизнес семья Бартош в итоге закрыла.Пытливые умы выяснили, что "Столото" Армена Саркисяна принадлежит АО "Технологическая Компания "Центр" (входит в холдинг S8 Capital), а та, в свою очередь, через цепочку других фирм, ведет к победительнице лотерее. Но ведет достаточно криво, потому что Надежда Бартош в родственных "Центру" компаниях никак не фигурирует.Единственное связующее звено – это совладелец ее фирмы, он же – конкурсный управляющий компании, которую некогда учредила так же организация (так называемый массовый регистратор), что и АО "Технологическая Компания "Центр". В общем, запутанная ситуация.Журналисты, перехватившие инициативу у блогеров и их последователей, вскоре выяснили, что история не стоит выеденного яйца, а аргументы, мягко говоря, притянуты за уши. Что не помешало еще некоторое время циркулировать слухам о том, что владелец "Столото" и S8 Capital Армен Саркисян под видом выигрыша выводит деньги "через нужные руки". Но и эти слухи разбились о неопровержимые факты и доказательства.Государево око не дремлетС 2014 года все лотереи в России – исключительно государственные. Их организаторами являются Минфин России и Минспорт России. Проведение розыгрышей и выплата выигрышей также происходят строго под контролем государства, включая Федеральную налоговую службу. Акционерное общество "Технологическая компания "Центр", владеющая брендом "Столото", опять же, не является собственником лотерей или их организатором, а лишь крупнейшим распространителем гослото в Российской Федерации.В 2021 году "Столото" присоединилось к системе налогового мониторинга ФНС, предоставив регулятору доступ к витрине данных – единому цифровому пространству для информационного взаимодействия с ФНС. Таким образом, с 2021 года деятельность "Столото" контролируется государством еще и в онлайне. Уже много лет аудитором финансовой отчетности АО "Технологическая компания "Центр" выступает одна из крупнейших международных аудиторско-консалтинговых компаний Ernst&Young, которая аудирует ведущие российские и международные предприятия.Все этапы проведения государственных лотерей проверяются с помощью независимых систем контроля на стороне Минфина и Минспорта. Дополнительный контроль осуществляют налоговики за счет фискализации лотерейных продаж и выплат выигрышей. Если билет не фискализирован, он не поступит в базу "играющих билетов" и не сможет принять участие в тираже. Контроль сохранности и неизменности такой базы двухступенчатый – после стоп-сейла и после проведения самого розыгрыша.Немаловажно и то, что розыгрыш призового фонда осуществляется под контролем независимой тиражной комиссии, в которую может войти любой дееспособный гражданин России старше 18 лет. Такая комиссия выступает гарантом честности и прозрачности розыгрыша и по его итогам подписывает протокол с результатами. Кроме того, наблюдать за розыгрышами лотерей можно в режиме реального времени на сайте или в лотерейном центре "Столото". Также записи тиражей в любое время можно посмотреть на канале "Столото" в YouTube.Лотерейные розыгрыши во всем мире базируются на двух принципах – равновероятности и случайности. Так что всем должно быть очевидно: выигрыши в лотереях абсолютно случайны, выигрышную комбинацию не знает никто и повлиять на выбор заветных чисел не представляется возможным. А значит победителем может стать действительно любой участник. Кто? Решать только его величеству случаю.Совокупная сумма разыгранных выигрышей в лотереях на конец июня 2021 года составила более 145 миллиардов рублей, из которых более 30 миллиардов рублей – в 2020 году. По итогам 2020 года каждую неделю в России появлялось в среднем 20 новых лотерейных миллионеров. На сегодняшний день уже более 6 400 участников лотерей выиграли свыше одного миллиона рублей, а один участник выиграл миллиард.Кто из нас рискнет на этот разИтак, попытка дискредитировать всенародно любимую лотерею не удалась. Уж слишком серьезный контроль за этой деятельностью ведет государство. И слишком публичное это мероприятие – розыгрыш лотерей – чтобы использовать его для фабрикации результатов розыгрыша. И слишком массовое, поскольку баловней фортуны, действительно, много. Их имена, как правило, становятся достоянием общественности, и узнать какую-либо информацию про их жизнь не проблема.Но узнаем ли мы имя счастливчика, которому достанется очередной новогодний миллиард-2022? Вопрос остается открытым. Дело в том, что Надежда Бартош, уставшая от травли со стороны "расследователей", давно не желает общаться с прессой. Так что следующий победитель, возможно, от греха подальше предпочтет оставить свое имя в тайне. Кому понравится, что все ваше окружение подвергнется тщательному анализу – это в лучшем случае, а того и гляди – критике на всю страну? Вы скажете – такова плата за успех. Возможно, но, если у победителя есть право избежать огласки и пристального внимания публики, он имеет полное право им воспользоваться.Вот статистика этого года: в 2021 году за период с января по октябрь включительно 90% победителей дали согласие на публичность. Среди них также были и мультимиллионеры с суммами выигрышей от 50 до 500 миллионов рублей. Как сообщили в "Столото", среди распространенных причин не показывать свое лицо, следующие:– опасения, что родственники будут просить делиться выигрышем;– нежелание афишировать на работе выигрыш (планируют работать и дальше после получения выигрыша, есть опасения, что у коллег может поменяться отношение);– неуверенность в себе, застенчивость, фотофобия, боязнь привлечь к себе лишнее внимание;– придерживаются мнения, что счастье любит тишину;– скрывают свой выигрыш и участие в лотереях от семьи/близких;– по религиозным мотивам;– мужчины стесняются, что не заработали такие деньги собственным трудом;– считают, что выиграли мало и готовы к публичности с более крупными выигрышами.Вот, скажем, вы, купив билет и выиграв миллиард, а такой шанс есть, как себя поведете? Расскажите об этом окружающим? Примете участие в телепередаче? Будете давать интервью? В любом случае, выиграв кругленькую сумму, у вас есть время на подумать, проконсультироваться с психологами или специалистами Лотерейного центра, которые создали специальную службу по поддержке победителей. А заодно и решить, куда потратить неожиданно свалившееся богатство.