На улице Большая Дмитровка у злоумышленника произошел конфликт с 24-летним москвичом, которому он нанес несколько ударов ножом в область живота...

Сотрудники Отдела уголовного розыска совместно с полицейскими Отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство 24-летнего жителя столицы.Предварительно установлено, что у злоумышленника на улице Большая Дмитровка на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт с 24-летним москвичом. Используя в качестве оружия имеющийся складной нож, он нанес своему оппоненту несколько ударов в область живота, повредив, согласно справке из медицинского учреждения, жизненно важные органы.Полицейские по адресу места происшествия задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий. Со слов задержанного, у него был умысел на убийство потерпевшего, но довести его до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60