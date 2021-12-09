Московская полиция проводит проверку информации о драке, произошедшей рядом со станцией метро Комсомольская. Правоохранители принимают меры для задержания нарушителей.

Московская полиция проводит проверку информации о драке, произошедшей рядом со станцией метро "Комсомольская". Правоохранители принимают меры для задержания нарушителей."ГУМВД России по Москве проводит проверку по видеоматериалам, опубликованным в социальных сетях, на которых неизвестные граждане наносят телесные повреждения мужчине в подземном переходе", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичной полиции.Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором несколько неизвестных мужчин избивают прохожего в подземном переходе. Судя по камерам видеонаблюдения, инцидент произошел 5 декабря.