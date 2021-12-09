В Верховной Раде возмущены бестактностью США.

В Верховной Раде возмущены бестактностью США.Накануне советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан после онлайн-встречи Джо Байдена и Владимира Путина заявил, что судьба проекта "Северный поток – 2" в контексте "вторжения" России на Украину является приоритетом для Вашингтона.Насколько важна эта тема для американских политиков, дали понять в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что "Северный поток – 2" во время вчерашнего видеосаммита не обсуждался. Вероятно, Вашинтон начал прислушиваться к призывам Москвы не политизировать этот проект.В Киеве неоднократно говорили об угрозах, которые якобы представляет "Северный поток – 2" для Украины, а также призывают западных партнеров ликвидировать этот проект, наложить на него санкции. Но, очевидно, украинскую сторону просто игнорируют.В Верховной Раде возмущены тем, что из проекта оборонного бюджета США исключили санкции против газопровода, готовящегося к запуску. Депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский заметил: ограничения исчезли из документа уже через 30 минут после после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. "Никакого такта", – написал парламентарий в своем .