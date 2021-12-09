В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, осуществляется регулировка дорожного движения.

Сегодня, 09.12.2021 г. около 10.00 на 148 км автодороги «М7 Волга» на территории Собинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса «Мерседес» и автовоза «Мерседес».По предварительной информации водитель рейсового автобуса совершил столкновение с остановившимся в результате поломки автовозом. В результате ДТП травмы получили водитель и четыре пассажира автобуса. Медицинская помощь пострадавшим оказана амбулаторно.Всего в автобусе находилось 13 пассажиров.В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, осуществляется регулировка дорожного движения. Движение на данном участке автодороги затруднено. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.Информация уточняется.